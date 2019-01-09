РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Четверо юных жителей городского округа Люберцы примут участие в чемпионате мира WorldSkills International в Казани, который пройдет в мае 2019 года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Четыре молодых люберчанина представят Подмосковье на чемпионате мира WorldSkills International в мае 2019 года в Казани. Они стали победителями V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» во всех 4 компетенциях по авиационному направлению. Чемпионат прошел на базе техникума имени Юрия Гагарина в Люберцах», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что молодежь активно участвует в жизни городского округа. В 2018 году избран молодежный парламент при совете депутатов. 10 членов избраны из 31 кандидата, пять ребят делегированы молодежными общественными организациями Московской области.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит каждые два года и собирает более 1 600 участников из более чем 60 стран. Россия получила право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills по итогам голосования Генеральной Ассамблеи WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года. Казань выиграла данное право, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа. Чемпионат состоится в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Порядка 1 600 молодых профессионалов из более чем 60 стран мира будут соревноваться по 56 компетенциям. Оценивать их будут более 1 500 экспертов. Соревнования пройдут на базе международного выставочного центра «Казань Экспо».