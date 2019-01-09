РИАМО - 9 янв. Территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) оказалась самым посещаемым местом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«2018-й прошел под знаком его возрождения. Весной открыли крупнейший космический музей страны - великолепный павильон «Космос». Летом привели в порядок Центральную аллею, розарии и фонтаны, в том числе легендарный «Золотой колос», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр добавил, что минувшей осенью на ВДНХ начали первую комплексную реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также открыли образовательный комплекс «Техноград». Зимой в отреставрированном павильоне №71 заработал дворец госуслуг «Мои документы».

По данным на сайте ВДНХ, ежегодно комплекс посещают порядка 25 миллионов гостей.

Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Территория ВДНХ объединена с парком «Останкино», их общая площадь превышает 317 гектаров. На территории выставки расположено 49 памятников культурного наследия. Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года.