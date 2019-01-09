РИАМО - 9 янв. Подрядчика на строительство жилого дома на улице Каспийской в столице выберут 29 января, заявки от строительных фирм на тендер принимают до 25 января, сообщается на сайте RosTender.info.

«Московский фонд реновации жилой застройки планирует построить многоэтажный жилой дом на улице Каспийской (район Царицыно, Южный административный округ Москвы). Фонд объявил тендер по выбору подрядчика», – говорится в сообщении.

Предложения от строительных организаций принимаются до 25 января, итоги тендера планируется подвести 29 января. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,573 миллиарда рублей.

Победитель тендера должен будет сдать дом через 26 месяцев. Кроме строительства ему предстоит провести инженерные сети и благоустроить территорию. Под возведение здания выделен участок по адресу: улица Каспийская, владение 28, корпус 4.