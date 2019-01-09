РИАМО - 9 янв. На Люблинской улице в Москве легковушка насмерть сбила женщину, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Примерно в 12 часов легковой автомобиль на улице Люблинская сбил женщину 1976 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.