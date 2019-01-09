РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Полицейские в Люберцах задержали 18-летнего жителя Москвы, подозреваемого в сбыте наркотических средств массой более 200 граммов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 18-летнего москвича, у него обнаружили и изъяли 20 свертков с порошкообразным веществом.

«В результате химического исследования установлено, что в изъятых свертках содержится наркотическое средство - мефедрон, общим весом более 200 граммов. Сотрудниками полиции также было установлено, что молодой человек намеревался осуществить сбыт вышеуказанных свертков с наркотическим средством через тайники-закладки в городском округеКотельники», - говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемый находится под стражей.