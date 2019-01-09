РИАМО – 9 янв. В 2018 году самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Турция, обогнавшая отечественные курорты, которые лидировали в 2017 году, сообщил РИАМО аналитик сервиса путешествий Tutu.ru.

«По итогам года Турция вытеснила с первого места Россию. При этом доля пассажиров, которые отдохнули в Турции, увеличилась почти в два раза: с 17% до 30%. Тройка лидеров в этом году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. В прошлом году лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Таиланд», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целом десятка самых популярных у россиян стран осталась почти такой же, как в прошлом году, однако немного изменились предпочтения туристов. Так, растет популярность Турции, Кипра, Абхазии, ОАЭ. Популярность Таиланда, Туниса, Греции и Вьетнама у отечественных путешественников немного упала.

Цены на большинство популярных у российских туристов направлений выросли. В частности, на 22% подорожал отдых в Таиланде, на 21% стали дороже путевки на российские курорты и на 14% подорожал отдых во Вьетнаме. На прежнем уровне остались цены на пакетные туры в Турцию, Грецию, ОАЭ и Кипр.