РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В прошлом году в городском округе Люберцы провели для жителей более 2,5 тысяч спортивных мероприятий разного направления, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в городском округе Люберцы проведено 2 537 спортивных мероприятий, в них приняли участие более 243 тысяч человек», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в городском округе функционирует 31 объект спортивной инфраструктуры, в 23 федерациях культивируются 63 вида спорта.

«В прошлом году (2018 году - ред.) 29 люберецких спортсменов стали чемпионами мира, Европы и России. Спортсмены ФК «Люберцы» досрочно стали чемпионами первенства РФ среди команд III дивизиона. Число участников программ ГТО составило более 44 тысяч люберчан», - подчеркнул Ружицкий.

Он напомнил, что также подписали соглашения о сотрудничестве с Федерацией регби Подмосковья, всероссийской федерацией по гребле на байдарках и каноэ и Федерацией гребного спорта Московской области.

«В 2019 году планируем построить 2 ледовые арены», - добавил Ружицкий.