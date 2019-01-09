РИАМО - 9 янв. Полицейские подозревают обвиняемого в убийстве московской автомобилистки Виталия Чикирева в серии нападений на женщин, сообщает РЕН ТВ.

«Правоохранители подозревают Виталия Чикирева, задержанного за убийство клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой, в серии нападений на женщин. <…> Стражи порядка установили причастность Чикирева к нападению на женщину в Кунцеве в ноябре прошлого года», - уточняется в материале.

Тогда неизвестный оглушил женщину в подъезде и пытался изнасиловать. Однако жертва очнулась и попросила ее отпустить. Злоумышленник отнял у нее ценные вещи, деньги, после чего скрылся.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина направилась из Москвы в Тулу на личном автомобиле Audi. Оказалось, что она нашла через сервис попутчика, который подсел в машину в районе одной из станций метро на юге Москвы. После этого Audi продолжила движение в сторону Московской области, однако затем женщина перестала выходить на связь с родными. На следующий день ее супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении жены. Мужчина-попутчик был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

Задержанный мужчина - житель города Серпухова 1979 года рождения. На допросе он признался в убийстве автомобилистки, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе в Московской области.