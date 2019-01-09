РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске кровлю многоквартирного дома на улице Циолковского очистили от наледи по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неочищенную кровлю в доме №3 по улице Циолковского. Он отметил, что управляющая компания на требование очистить крышу не реагирует.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранение наледи и сосулек на кровле многоквартирного дома №3 по улице Циолковского и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены. В частности, наледь и сосульки устранены», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.