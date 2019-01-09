РИАМО - 9 янв.За праздники электричками Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались около 10 миллионов человек, на новогодних каникулах электропоезда на всех направлениях Московского транспортного узла следовали по скорректированному графику, сообщается на сайте ЦППК.

«С 30 декабря по 8 января услугами компании воспользовались почти 10 миллионов человек. Пик перевозок пришелся на 30 декабря. В этот день в электропоездах ЦППК проехали около 1,2 миллиона пассажиров», – говорится в сообщении.

С 29 декабря по 8 января электропоезда на всех направлениях Московского транспортного узла следовали по скорректированному графику.

«Для удобства пассажиров были назначены дополнительные экспрессы, время курсирования нескольких электропоездов было продлено», – добавляется в материале.