РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В прошлом году глава Люберец Владимир Ружицкий провел 17 встреч с жителями микрорайонов городского округа.

«Решаем вопросы в регулярном диалоге с жителями. Всего за 2018 год провел 17 встреч с жителями микрорайонов, 22 встречи с трудовыми коллективами и лидерами общественного мнения, 12 личных приемов граждан, четыре форума «Управдом», - сказал Ружицкий.

Он также добавил, что за год провел две встречи с представителями интернет-сообществ и с активными пользователями портала «Добродел», 10 прямых эфиров на местном телеканале и радио, три эфира на областном телеканале.