РИАМО - 9 янв. С 30 декабря по 8 января 25 тысяч рабочих и более 17 тысяч единиц спецтехники очищали московские улицы от снега, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В выходные и праздничные дни в столице установилась по-настоящему зимняя, но в то же время не слишком холодная погода. Температура воздуха колебалась от минус 11 до минус 1 градуса днем и от минус 15 до минус 2 градусов ночью. Прирост снега составил 19 сантиметров.

«Для своевременной уборки снега с улиц было задействовано 25 тысяч рабочих и 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. На особо опасных участках дорожных магистралей круглосуточно дежурили более 40 тягачей», - говорится в сообщении.

Уборку дворов обеспечивали 29 тысяч дворников. Для очистки 16,5 тысяч скатных кровель многоквартирных домов было задействовано 4,2 тысячи бригад.

Работали 56 стационарных снегосплавных пунктов и 24 мобильные снеготаялки на территории ЦАО. Их общая мощность составляет до 556 тысяч кубометров снега в сутки.