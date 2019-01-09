РИАМО - 9 янв. В среду стартовал совместный эксперимент «Почты России» и Федеральной таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок, он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Почта России совместно с ФТС России заранее подготовились к запуску. Было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах для наших клиентов максимально комфортным. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это уже сейчас онлайн при оформлении заказа на площадке или в мобильном приложении «Почты России», - сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» по инфраструктуре Алексей Скатин.

Он добавил, что реализация эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи.

В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро. Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли.

В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент более чем на 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.

«К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие. Главные требования к площадкам – ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика», - поясняется в материале.