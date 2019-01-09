РИАМО - 9 янв. Домодедовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины и 24-летней женщины, они пытались провезти на территорию РФ крупную партию кокаина, сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренных частью 3, пунктом «а» частью 4 статьи 229-1, частью 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228-1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере»)», – говорится в сообщении.

Судом установлено, что в мае 2017 сотрудниками ФСБ России и Домодедовской таможни задержаны двое граждан России, следовавших рейсом Пунта – Кана – Москва.

«В ходе досмотра в багаже задержанных в аудиоколонке обнаружено наркотическое средство – кокаин массой 1 килограмм, которое они незаконно приобрели в Доминиканской Республике с целью сбыта на территории Российской Федерации», – уточняется в материале.

С учетом мнения государственного обвинителя - представителя Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте - суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимой в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – заключается на сайте.