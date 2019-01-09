РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Более 130 воспитанников центра помощи семье и детям подмосковного Подольска посетили благотворительную рождественскую елку в московском театре 8 января, сообщила «РИАМО в Подольске» президент благотворительного фонда «Добрые дела» Наталья Арефьева.

«Фонд «Добрые дела», организованный холдингом «Строительный альянс», 8 января в третий раз провел праздничное мероприятие для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благотворительная рождественская елка проводилась в московском театре Et Cetera. Всего мероприятие посетили более 500 человек, в том числе и более 130 детей из Подольска», – сказала Арефьева.

Она отметила, что на мероприятие пригласили детей из детских домов Коломны, Истры, поселка Филимонки, психоневрологических интернатов Москвы, а также центра классического образования «Логос» из села Сынково при храме Иоанна Богослова и Подольского городского центра помощи семье и детям.

«Ребят встречали сказочные герои, которые поздравляли их с праздниками и фотографировались с ними. Для удобства на мероприятии был установлен аппарат моментальной фотопечати. Помимо этого, для детей провели интерактив со скоморохами, а также показали спектакль «Звездный мальчик». В завершение все дети получили сладкие подарки», – добавила Арефьева.