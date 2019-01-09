РИАМО - 9 янв. На шести участках Кармышевской набережной и 3-го Силикатного проезда в Северо-Западном округе столицы ограничено движение для автотранспорта из-за строительства дорог в 2019 году, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи со строительством дорог в СЗАО. Участок 1: Карамышевская набережная в районе дома 1, корпус 1, по 3-му Силикатному проезду. Период: с 28 декабря 2018 года до 31 марта 2019 года круглосуточно. Особенности: две полосы с перепуском движения на встречную полосу», - говорится в сообщении.

С 20 февраля по 20 марта 2019 года круглосуточно будет ограничено движение на участках 3-го Силикатного проезда от дома 4, корпус 1, строение 6, до дома 4, корпус 1, строение 5, и в районе дома 4, корпус 1, строение 4. Также до 10 марта с 01:30 до 05:30 ограничат движение на участке 3-го Силикатного проезда в районе дома 4, корпус 1, строение 6. Движение организуют на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Кроме того, на участке Кармышевской набережной в районе дома 2, корпус 5, с 01:30 до 05:30 до 20 января ограничено движение транспорта, перекрыты две полосы с перепуском движения на встречную полосу.

Одна полоса перекрыта до 30 августа круглосуточно на Карамышевской набережной от дома 1, корпус 1, до дома 4, корпус 1, строение 4, по 3-му Силикатному проезду.