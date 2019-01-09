РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Коммунальщики очистили от снега и наледи дорогу на улице Молодежной в поселке Нахабино подмосковного Красногорска после жалобы одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель поселка Нахабино пожаловался, что на улице Молодежной парковки вдоль дороги засыпаны снегом. Трактор сметает в их сторону снег с проезжей части, в результате чего образуется холм из наледи, который затрудняет проезд.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по очистке от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги выполнены», – сказал заместитель главы администрации горокруга Красногорск Владимир Куприянов.

Он также добавил, что парковочные карманы очистят в срок до 15 января.