РИАМО - 9 янв. В новогодние каникулы на территории Подмосковья не зафиксировали крупных технологических сбоев в ЖКХ и системе энергоснабжения, сообщил РИАМО в среду вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в коммунальном комплексе и энергосистеме Подмосковья не допущено возникновения крупных технологических нарушений. При этом все локальные сбои в работе объектов энергетики и ЖКХ не доставили значительных неудобств жителям и были устранены в нормативные сроки. Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ в период новогодних каникул 2018/19 годов, в сравнении с предыдущими новогодними праздниками, сократилось на 12%, на объектах электросетевого комплекса – на треть», - сказал Пестов.

Он подчеркнул, что в период новогодних праздников все энергокомпании, ресурсоснабжающие организации, предприятия ЖКХ и управляющие организации Московской области работали в режиме повышенной готовности. В том числе было сформировано 750 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием.

«На территории области рассредоточено более 1 тысячи резервных источников электроснабжения, которые могут быть задействованы для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Прийти на помощь в случае возникновения коммунальных аварий круглосуточно готовы специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС). В их распоряжении – мобильные канализационно-насосные станции, шесть передвижных модульных котельных и другое оборудование», - подчеркнул Пестов.