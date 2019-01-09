РИАМО - 9 янв. В Подмосковье и Москве 11 января ожидается резкое понижение атмосферного давления, в течение двух дней атмосферное давление может упасть на 25 миллиметров ртутного столба, Московский регион окажется в тылу мощного циклона, на территорию которого начнет поступать свежий арктический воздух, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в пятницу давление не просто будет понижаться, оно будет значительно понижаться. За одни сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров. В субботу продолжится падение давления на 5-8, возможно даже на 10 миллиметров. То есть за двое суток почти на 20-25 миллиметров понизится давление», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что Московский регион окажется в тылу мощного циклона, на территорию которого начнет поступать свежий арктический воздух.

Ранее синоптики сообщали, что к концу недели в Московский регион придут снегопады и оттепель. Высота сугробов может увеличиться на 2-4 сантиметра. 14 января местами может пройти дождь.