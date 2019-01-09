РИАМО - 9 янв. Почти 92 миллиона человек воспользовались московским общественным транспортом с 30 декабря по 8 января, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В выходные и праздничные дни 2019 года московский транспорт перевез 91,8 миллиона пассажиров (+5% к аналогичному периоду прошлого года). Максимальное увеличение перевозок (в два раза) зафиксировано в московском такси, что связано с ростом числа туристов», – говорится в сообщении.

Так, Московский метрополитен и МЦК перевезли с 30 декабря по 8 января 40,1 миллиона пассажиров; наземный городской пассажирский транспорт – 31,4 миллиона человек; поезда пригородного сообщения – 10,8 миллиона человек; такси – 8,8 миллиона человек; каршерингом воспользовались 0,65 миллиона человек.

В предновогодние часы и в новогоднюю ночь (с 14:00 31 декабря до 05:00 1 января) Московский метрополитен перевез на 30% пассажиров больше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров обеспечили более 92 тысяч сотрудников транспортного комплекса столицы. Перевозки осуществлялись в штатном режиме без чрезвычайных происшествий.