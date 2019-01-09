РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Автовладельцы городского округа Люберцы заплатили за нарушение правил парковки более 26 миллионов рублей в 2018 году, более 3,3 тысячи автомобилей эвакуировали на штрафстоянки, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках борьбы с незаконной парковкой в 2018 году в городском округе Люберцы выявлено 34145 нарушений. Было эвакуировано 3382 автомобиля, сумма штрафов за нарушения составила 26,8 миллиона рублей», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в 2018 году по программе «Комфортный автобус» обновили 46 единиц подвижного состава общественного транспорта.

«В настоящее время все 406 маршрутных транспортных средств соответствуют требованиям к перевозке пассажиров. В округе действует 51 муниципальный маршрут, работают десять перевозчиков», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что благодаря министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в 2018 году была разрешена ситуация с работой общественного транспорта в микрорайоне Самолет. По многочисленным просьбам жителей запустили экспресс-маршрут до станции метро «Новокосино» и сократили время подачи автобусов на улице Вертолетная.

Благодаря принятому губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым решению о введении новых льгот на проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья более 38 тысяч жителей Люберец пользуются пригородными электричками и общественным транспортом столицы.