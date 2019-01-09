РИАМО - 9 янв. Право аренды земельного участка под строительство бизнес-центра на северо-востоке столицы выставлено на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Девелоперский проект по строительству бизнес-центра на земельном участке площадью свыше 3,5 гектаров сможет реализовать победитель открытого аукциона. Проект предполагается достаточно масштабным – на участке есть возможность возвести здания высотой до 75 метров, что может заинтересовать крупных инвесторов», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он отметил, что земельный участок не имеет обременений.

«По результатам реализации проекта все здания планируется передать в собственность инвестора при условии перечисления в бюджет Москвы суммы, определенной по итогам аукциона», – дополнил Дегтев.

Земельный участок расположен по адресу: Долгопрудненское шоссе, владение 5.

«Градостроительный план по выставленному на торги объекту предусматривает размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Суммарная поэтажная площадь застройки составит около 156800 квадратных метров», – уточняется в материале.

В настоящее время земельный участок свободен и не используется. Начальная цена годовой аренды составляет 111 миллионов рублей. Аукцион запланирован на 18 апреля 2019 года.

Эксперты полагают, что данный участок как нельзя лучше подойдет под строительство многофункционального центра.

По мнению сотрудника компании Knight Frank, размещение классических офисов здесь нерелевантно, однако возможно их развитие в рамках некоего многофункционального центра, например, технопарка.

«Низкая стартовая стоимость годовой аренды на данном этапе может привлечь девелоперов, работающих в Московской области», – добавляет руководитель по работе с инвестиционными проектами компании JLL Максим Чернядьев.