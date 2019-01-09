РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В Тульской области задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении дачного дома жительницы Подольска, ущерб составил 16 тысяч рублей, сообщается на сайте управления УМВД России по Тульской области.

«В Заокском районе в дежурную часть отдела МВД с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Подольска. У нее путем взлома окна дачного дома, расположенного в СНТ «У семи прудов», было похищено имущество на 16 тысяч рублей. Оперативниками установлен подозреваемый, им оказался 30-летний житель поселка Заокский», – говорится в сообщении.

По факту совершения преступления правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанного привлекут к установленной законом ответственности.

Дачные кражи являются одним из наиболее часто совершаемых на территории Тульской области видов преступления. Это обусловлено тем, что граждане оставляют свои дачные владения без присмотра на длительное время, например, на зимний период. Часто дачники не заботятся о сохранности находящегося внутри дачных домиков имущества, в том числе дорогостоящей бытовой техники, различного садового инвентаря, инструментов.