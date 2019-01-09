РИАМО - 9 янв. Свыше 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы всех возрастов стали участниками новогодних мероприятий в городе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В новогодних праздниках приняли участие свыше 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы, в том числе 10,6 миллиона человек посетили новогодние мероприятия, организованные на улицах и в парках Москвы; более 1 миллиона детишек посетили новогодние елки; более 1 миллиона москвичей и туристов побывали в городских учреждениях культуры», – говорится в сообщении.

На 78 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», включая 15 окруж­ных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 миллиона человек. В первые дни нового года главная улица Москвы – Тверская – вновь стала пешеходной. В новогоднюю ночь во всех округах столицы прогремел салют – небо над Москвой украсили огни 50 тысяч залпов.

В праздничные дни состоялось более 400 крупных культурно-развлекательных мероприятий, прошли 1,7 тысячи концертов и спектаклей, 8,5 тысяч мастер-классов, 90 выставок, лекций, творческих встреч и 10 благотворительных проектов.

Кремлевскую елку посетили 30 тысяч детей. В Гостином дворе прошла новогодняя «Елка мэра». Зрителями 28 представлений стали 53,2 тысячи человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований. Ребята получили 30 тысяч новогодних подарков.

Выездное представление «Елка мэра» и творческие мастер-классы прошли также в трех детских московских больницах. Маленьким пациентам вручили более 1,8 тысячи новогодних подарков.

Во всех округах столицы состоялось 25 новогодних представлений «Елка префекта». Всего в дни зимних школьных каникул в Москве было организовано 250 новогодних елок. 2 тысячи представлений посетили более 1 миллиона детей.

По традиции насыщенную программу подготовили городские учреждения культуры. 400 музеев, выставочных залов, домов культуры, библиотек и кинотеатров провели более 1,5 тысяч праздничных мероприятий. Учреждения культуры города в праздничные дни посетили свыше 1 миллиона человек. 82 московских музея и выставочных зала в эти дни работали бесплатно.

Порядка 1 миллиона православных приняли участие в рождествен­ских богослужениях в 493 храмах и 15 монастырях Москвы. Рождественские гулянья с размахом прошли в 24 парках культуры и отдыха.