РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В подмосковном Подольске планируют привлечь нового подрядчика для устранения замечаний и окончания строительства автодороги Южный обход в конце II квартала 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска написал на портал обращение с просьбой восстановить газонное покрытие на съезде с Южного обхода на улицу Климовская. Он добавил, что при строительстве съезда газон вблизи тротуаров так и не восстановили.

«По вопросу восстановления газонного покрытия при съезде на улицу Климовская в Подольске сообщаю, что в связи с невыходом генподрядчика на устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств, предъявленных к качеству выполненных работ, было принято решение об одностороннем расторжении контракта», – сказал представитель службы строительства дорог ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

В настоящее время ведется судебное разбирательство. Также прорабатывается вопрос о привлечении сторонних организаций для выполнения работ по устранению выявленных замечаний.

Восстановить газонное покрытие при съезде на улицу Климовская, а также завершить строительные работы на автодороге Южный обход планируют после проведения конкурсных процедур по выбору нового подрядчика в конце II квартала 2019 года.