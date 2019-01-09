РИАМО - 9 янв. Температура воздуха в старый Новый год, 14 января, в Подмосковье и Москве приблизится к нулевой отметке, также местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В новогоднюю ночь по Юлианскому календарю, по старому стилю, температура будет минус 1 – минус 6 градусов. Днем столбики термометров приблизятся к нулевой отметке – то есть мы оттепель прогнозируем в первый день Нового года по Юлианскому календарю», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что также 14 января в Московском регионе местами пройдут осадки – возможны мокрый снег и даже небольшой дождь.

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