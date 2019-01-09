РИАМО - 9 янв. Региональное Минэкологии оштрафовало производителя минерального порошка из Серебряных Прудов за несанкционированный отбор воды из реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению из ОМВД по городскому округу Серебряные пруды. Полицейские ранее сообщили в Минэкологии о несанкционированном пользовании водой реки Осетр.

«В деревне Курбатово ООО «Карьер «Известняк» занимается добычей известняка и производством минерального порошка. В процессе производства сырье промывается водой, которую общество выкачивало из реки. При этом договора водопользования у фирмы нет. За это общество оштрафовано на 60 тысяч рублей и получило представление об устранении нарушений природоохранного законодательства», – отмечается в сообщении.

Исполнение представления находится на контроле Минэкологии, дополняется в материале.

В ведомстве напомнили, что согласно Водному кодексу РФ физические и юридические лица должны приобретать право пользования поверхностными водными объектами, заключая договоры водопользования с уполномоченными государственными органами. В Московской области таким органом является министерство экологии и природопользования.