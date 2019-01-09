РИАМО - 9 янв. В подмосковном Можайском городском округе завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый спортивный объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года. Здание нового ФОКа с плавательным бассейном в поселке Уваровка Можайского округа возведено в рамках реализации региональной госпрограммы «Спорт Подмосковья», – отмечается в материале.

Общая площадь спортивного комплекса, включая крытый бассейн на шесть дорожек, составляет 2304 квадратных метра.

«В состав данного спортивного комплекса в Уваровке входят: чаша бассейна 25 на 16 метров, помещения для спортсменов, душевые, кафе и другое. Пропускная способность объекта составляет 64 человека в смену», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, современный физкультурно-оздоровительный комплекс станет важным объектом социальной инфраструктуры Уваровки. Также проектом предусмотрено создание лыжной базы. Благодаря новому спортивному объекту в поселке будут созданы дополнительные рабочие места.