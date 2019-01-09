РИАМО - 9 янв. В подмосковных Химках сотрудники Росгвардии задержали похитителя дорогостоящей игровой приставки с витрины магазина в одном из местных торговых центров, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Как уточняется в сообщении, сигнал «Тревога» сработал в охраняемом торговом центре города Химки. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны.

«Выяснилось, что 30-летний мужчина пытался вынести из магазина дорогостоящую игровую приставку. Он долго ходил по торговому залу и ждал, когда продавцы отвлекутся на других покупателей. Затем он взял коробку с техникой и направился к выходу, после чего сотрудники магазина заметили пропажу», – отмечается в сообщении.

Благодаря оперативным действиям экипажа вневедомственной охраны скрыться злоумышленнику не удалось – он был задержан в дверях торгового центра.

Известно, что мужчина ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.