РИАМО - 9 янв. Сотрудники управления МВД России по городскому округу Подольск задержали подозреваемого в убийстве полицейского, его доставят в следственные органы в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В среду в Подольске было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что потерпевший является сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал алкоголь с ее соседом. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы.

Подозреваемый ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.