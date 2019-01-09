РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Творческие коллективы культурно-досугового центра «Рассвет» проведут концерт «Зимушка-зима» в деревне Соболиха городского округа Балашиха 11 января, сообщила «РИАМО в Балашихе» администратор центра Ирина Долгачева.

Концерт пройдет в рамках областной акции министерства культуры «Зима в Подмосковье».

«В программе мероприятия под названием «Зимушка-зима», которое состоится 11 января в 18:00, концерт фольклорных и других творческих коллективов культурно-досугового центра, песни и танцы», – сказала Долгачева.

Она добавила, что на концерт, который ежегодно проходит в центре в январе, приходят целыми семьями не только жители Соболихи, но и гости из других микрорайонов Балашихи.

Мероприятие состоится в культурно-досуговом центре «Рассвет» по адресу: деревня Соболиха, улица Новослободская, строение №15. Вход бесплатный.