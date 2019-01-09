РИАМО - 9 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о визите инспекторов WADA и передаче данных из российской лаборатории, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По его словам, все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако возникли рабочие разногласия из-за носителей для передачи. Дело было даже не в субстанции, а логистике «с учетом, что там следствие ведется», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что сейчас по линии российских спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты.

«Налажено понимание с представителями WADA, как дальше будет вестись работа», – отметил Песков.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию в среду для получения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.