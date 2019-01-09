РИАМО - 9 янв. На участке улицы Каховка в столице будут занимать по 4 полосы движения до 30 июня 2020 года из-за строительства участка Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи со строительством южного участка Большой кольцевой линии метро. Участок: улица Каховка от Севастопольского проспекта до дома 19, строение 2. Период: с 29 декабря 2018 года по 30 июня 2020 года», – отмечается в сообщении.

На улице будет поэтапное занятие до четырех полос с сохранением движения транспортных средств по двум полосам в каждую сторону.