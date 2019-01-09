РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Трасса для катания на тюбингах открылась в горнолыжном комплексе «Красная Горка» подмосковного Подольска, оплатить катание на горке и взять напрокат оборудование можно в специальном здании, сообщается на сайте комплекса.

«Все желающие могут покататься на тюбингах в горнолыжном комплексе «Красная Горка». Цена катания за полчаса составляет 350 рублей, за один час – 500 рублей. В цену входит пользование услугами подъемника, прокат тюбинга и шлема», – говорится в сообщении.

Со своими тюбингами в целях безопасности приходить на склон нельзя.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре. По выходным он работает с 09:00 до 23:00. В понедельник комплекс работает с 14:00 до 22:00, по вторникам, средам, четвергам и пятницам – с 11:00 до 22:00.

Зимой в «Красной Горке» работают три склона с подъемниками для занятий горнолыжным спортом и сноубордом, а также учебный склон и трасса для тюбинга, также оснащенные подъемником. Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены и постоянно выравниваются с помощью ратрака. На склонах комплекса работает система оснежения.

Оплатить катание на горке и взять напрокат оборудование можно в специальном здании. Там же есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы.

Для удобства посетителей оборудовали места для переодевания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда. По выходным работает кафе, где можно быстро и вкусно перекусить.