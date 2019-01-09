РИАМО - 9 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил блок ЖКХ за работу по раздельному сбору мусора на праздниках, глава региона отметил, что теперь важно не потерять темп, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В среду Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании была затронута тема раздельного сбора мусора. В соответствии с новым порядком, который начал действовать с 1 января 2019 года, в муниципалитетах установлены дополнительные контейнеры двух видов: синего цвета - для «сухого» мусора (полимеры, бумага, металл, стекло), который будет идти на сортировку для получения вторсырья, и серого цвета - для «мокрого» мусора (пищевые и растительные отходы), который будет обезвреживаться.

«Региональные операторы с 1 января приступили к работе, для нас очень важно не потерять темп и не допустить эксцессов. Хочу поблагодарить блок ЖКХ, мы прошли первый период достойно. Мусора всегда много после праздников, особая нагрузка на региональных операторов ложится именно в эти первые дни», – сказал Воробьев.

Кроме того, на совещании обсудили ряд других вопросов, в том числе отчет о работе системы «Добродел».

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.