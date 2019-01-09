РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Более 150 льготных мест на рынках Люберец выделили для дачников горокруга в 2018 году, там они смогли торговать урожаем со своих приусадебных участков, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На десяти розничных рынках городского округа Люберцы в 2018 году выделено 156 льготных мест для реализации товаров с приусадебных участков», – сказал Ружицкий.

Он также добавил, что в 2018 году семь торговых объектов адаптировали для удобства инвалидов в рамках программы «Доступная среда».

Также власти Люберец совместно с сотрудниками полиции в течение 2018 года пресекли деятельность 234 стихийных торговых точек.