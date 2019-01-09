РИАМО - 9 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области провели акцию «Тропинка к дому», они расчистили засыпанную снегом территорию частного дома пенсионерки в городе Яхрома Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора помогли одинокой жительнице города Яхрома в борьбе со снегом. Надежда Степановна Головина всю жизнь проработала на производстве, сейчас, выйдя на пенсию, занимается собственным огородом. После обильных снегопадов справится со снегом ей стало тяжеловато, поэтому инспекторы совместно с волонтерами Дмитрова очистили ей дорогу к дому, подход к хозяйственной постройке», – отмечается в сообщении.

Также пенсионерке очистили крышу от снега и ледяных образований. Женщина осталась довольна неожиданной помощью и вниманием инспекторов.

За этот год сотрудники Госадмтехнадзора совместно с юными помощниками, с волонтерами и внештатными инспекторами несколько раз навещали четырех престарелых жительниц округа, оказывая им посильную помощь по хозяйству. Летом поливали, копали и пилили деревья, зимой спасали от снежных завалов.

Благотворительная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» стартовала в январе 2018 года. Инспекторы и добровольные помощники сотрудников ведомства помогают по хозяйству одиноко проживающим в частном секторе людям почтенного возраста и маломобильным гражданам.

«В прошлом году состоялось более 300 таких трудовых рейдов. Акция была отмечена «серебряной» ежегодной губернаторской премией «Наше Подмосковье-2018»», - добавляется в материале.