РИАМО - 9 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил слаженную работу всех муниципальных служб по уборке снега в Подмосковье, также он призвал еще раз обратить внимание на наличие снегоуборочной техники, машин для наведения порядка, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В среду Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением эффективной работы коммунальных служб в зимний период.

«Хочу отметить хорошую слаженную работу всех муниципальных служб. Был обильный снегопад, серьезная нагрузка пришлась на дорожников, управляющие компании. Еще раз стоит обратить внимание на наличие снегоуборочной техники, машин для наведения порядка, – людей это беспокоит», – сказал Воробьев.

В текущем зимнем сезоне в Московской области для очистки дорог от снега заготовлено более 4,6 тысячи единиц спецтехники, а также 1 миллион тонн реагентов.

В праздничные дни дорожные службы в Подмосковье работали в усиленном режиме.

Сейчас высота сугробов в Московской области достигает 44 сантиметров. В выходные в регионе также ожидаются снегопады.