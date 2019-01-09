РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 янв. В подмосковном Королеве стартовал прием заявлений кандидатов в состав рабочих групп координационного совета горокруга, сообщается на сайте координационного совета городского округа Королев.

«Для того чтобы вступить в рабочие группы, необходимо направить заявление на имя председателя совета Олега Александровича Даниленко в свободной форме с указанием названия рабочей группы или нескольких рабочих групп. Заявление необходимо направить до 16 января на почту sovetkorolev@yandex.ru. Также можно подать письменное заявление в приемную граждан по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №4. Подробнее о совете читайте на сайте: sovetkorolev.ru», – говорится в сообщении.

В координационном совете в 2019 году сформируют следующие рабочие группы: по вопросам градостроительства и архитектуры, по вопросам капитального ремонта, по вопросам снижения задолженности населения и организаций за услуги ЖКХ, по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний с советами многоквартирных домов, по вопросам земельно-имущественных отношений, по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, безопасности дорожного движения и развития велосипедной инфраструктуры, по вопросам благоустройства и санитарной очистки.

Координационный совет Королева по вопросам взаимодействия администрации городского округа с предприятиями ЖКХ, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами в сфере ЖКХ и благоустройства создали по инициативе главы города Александра Ходырева 26 июня 2015 года.