РИАМО - 9 янв. В Ленинском районе государственные административно-технические инспекторы Московской области подвели итоги надзорной деятельности в 2018 году, значимым направлением работы стал контроль за состоянием детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Всего, за минувший год результатом контроля за соблюдением норм и правил чистоты и порядка инспекторов Госадмтехнадзора в Ленинском районе стало устранение 1626 нарушений в содержании различных объектов и территорий» – отмечается в сообщении.

Важным направлением работы стал контроль за состоянием детских площадок.

«В рамках проведенной работы Госадмтехнадзором в Ленинском районе проверено 326 детских игровых и спортивных площадок. Устранены нарушения и факторы опасности на 26 детских игровых площадках, по предписаниям инспекторов демонтировано 26 опасных и устаревших игровых элементов, поставлено на баланс 12 бесхозяйных детских площадок», – уточняется в материале.

Так, жители Спасского проезда города Видное, в течение двух лет, обращались к местным властям по вопросу ненадлежащего состояния детской игровой площадки. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области неисправные игровые элементы демонтировали и установили новые игровую и спортивную площадки.

«В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах сельских поселений Ленинского муниципального района очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 224 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 400 объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По предписаниям территориального отдела №25 Госадмтехнадзора Московской области с вылетной магистрали Каширского шоссе на территории Ленинского района исчезло более 80 несанкционированных баннеров и вывесок», – перечисляется в сообщении.

Помимо этого, пресечена несанкционированная торговля на Володарском и Каширском шоссе. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания было устранено 45 правонарушений.

«Благодаря административно-техническим инспекторам в Ленинском районе произведены работы по прокладке нового асфальтобетонного покрытия автодорог «Володарское шоссе – село Остров», «село Молоково – деревня Андреевское», а также по ремонту и замене асфальтового покрытия улиц Гаевского и Советской в городе Видное и улиц Шлюзовая, Кооперативная и Революционная в селе Молоково. Произведена подсыпка щебня, асфальтовой крошки и грейдирование дорожного полотна в селе Молоково и деревне Богданиха», – отмечается в материале.

Также, множество обращений граждан поступало на отсутствие уличного освещения и неисправное состояние фонарей наружного освещения. По предписаниям административно-технических инспекторов, произведены работы по устройству уличное освещение в деревне Андреевское, селах Молоково и Остров.

«Более 20 контейнерных площадок приведено в порядок в Ленинском муниципальном районе благодаря Госадмтехнадзору. Пересмотрен график вывоза мусора, проведена дезинфекция контейнерных площадок, мусор вывезен в кротчайшие сроки», – заключается в сообщении.