РИАМО - 9 янв. Инспекторы вынесли два постановления об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается забоем свиней и продажей охлажденных туш в деревне Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками Наро-Фоминской городской прокуратуры, предприниматель был уличен в нарушении правил обращения с опасными отходами.

«В ходе расследования установлено, что нарушитель сжигал биологические отходы, образованные после убоя свиней, в печи-крематоре. В результате образуется зола, отнесенная к отходам IV класса опасности», – отмечается в сообщении.

Согласно закону, такие отходы должны паспортизироваться, однако предприниматель этого не сделал.

«Кроме того, он не оформил обязательную документацию, регламентирующую выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – уточняется в материале.

Минэкологии оштрафовало предпринимателя на общую сумму 80 тысяч рублей.

«Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры», – заключается в сообщении.