РИАМО - 9 янв. Строительство многофункционального производственно-складского комплекса в технопарке «Индиго» завершили в деревне Николо-Хованское в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он пояснил, что производственно-складской комплекс общей площадью 12 тысяч квадратных метров создан для оказания комплекса услуг в области легкой промышленности, включая услуги по фасовке, упаковке, комплектации и хранению товаров народного потребления.

«В составе комплекса – административные, инженерные и вспомогательные помещения, необходимые для функционирования», – перечислил Антосенко.

Здание возведено по современным технологиям «зеленого» строительства. Здесь применены экологически чистые материалы отделки, а также использованы технологии, направленные на эффективность использования водных ресурсов, электроэнергии и газа за счет рекуперации и вторичного использования ресурсов.

«Так, отключение внутреннего освещения после окончания рабочего дня, применение энергосберегающих светопрозрачных конструкций, систем контроля протечек. Кроме того, будет применяться экологически чистый автотранспорт. Это позволит провести сертификацию объекта по стандарту экологического строительства LEED, а также BREEAM», – добавил Антосенко.

Складской комплекс возведен за счет инвестора. Застройщиком выступает ООО «СФЕРА ВИН».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах новой Москвы. К проверкам складского комплекса в Николо-Хованском привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – заключил Антосенко.