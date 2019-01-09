РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Власти подмосковных Люберец совместно с сотрудниками полиции в течение 2018 года пресекли деятельность 234 стихийных торговых точек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За год в городском округе Люберцы пресечена деятельность 234 стихийных торговых точек. Составлено 194 административных протокола на сумму 388 тысяч рублей. Для сравнения: в 2017 году пресечена деятельность 642 торговых точек, составлено 116 протоколов на сумму 232 тысячи рублей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2018 году демонтировали 1965 незаконно размещенных рекламных и информационных конструкций, а в 2017 году – 1908 конструкций.