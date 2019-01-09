РИАМО - 9 янв. В поселении Московский планируют разместить официально-деловой центр с автостоянкой на 115 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в новой Москве появится многофункциональный офисно-деловой центр переменной этажности.

«Сегодня в новой Москве активно возводятся жилые кварталы, объекты социального и торгово-бытового значения. Торговые центры в шаговой доступности – это всегда большое преимущество для жителей, которые могут совершить все необходимые покупки в пределах своего района. Так, в скором времени на территории поселения Московский появится многофункциональный торговый центр с атриумом на всю высоту надземной части здания», – заявил он.

Он также отметил, что в многофункциональном центре запроектирован супермаркет, непродовольственные магазины, предприятия быстрого обслуживания с обеденными залами и ресторан.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена наземная одноэтажная закрытая автостоянка на 115 машино-мест, предназначенная для временного хранения легковых автомобилей посетителей торгового центра.

«Благоустройство территории многофункционального центра предполагает установку малых архитектурных форм, разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников», – заключил Леонов.