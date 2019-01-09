РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Автоинспекторы выявили 40 случаев нарушений пешеходами правил дорожного движения в подмосковном Подольске с начала 2019 года, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В новогодние праздники Госавтоинспекция проводила профилактическую работу с участниками дорожного движения. Нарушения ПДД пресекались не только со стороны водителей, но и со стороны пешеходов. С начала 2019 года ОГИБДД УМВД России по горокругу Подольск выявило 40 случаев нарушений правил перехода проезжей части», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что безопасность на дороге зависит от всех участников дорожного движения. Следует помнить, что переходить дорогу нужно в строго установленных местах. Также пешеход должен убедиться в безопасности своего перехода. Если пешеходный переход регулируемый – необходимо дождаться разрешающего сигнала светофора.

В темное время суток сделать себя заметным на дороге можно с помощью светоотражающих элементов.