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Шпаргалки

Как прийти в себя после новогодних праздников

Как быстрее вернуть форму и войти в рабочий режим после новогодних каникул, РИАМО рассказали диетологи и психологи.
©  pixabay.com

Как очистить организм 

© РИАМО, Николай Корешков

Новогодние каникулы у многих прошли в бесконечных застольях, поэтому самое главное сейчас – вернуться к привычному режиму питания и режиму дня, советует консультант по здоровому образу жизни Елизавета Мурзич. Эксперт дала 7 простых советов о том, как за неделю вернуть утраченную легкость тела и духа:   

1. Пейте больше воды. Норму можно рассчитать по формуле 30 миллилитров на 1 килограмм веса, плюс еще 500 миллилитров. В воду можно добавить сок лимона, имбирь или клюкву, а вот сахара нужно избегать.   

2. Оптимальный режим питания – это 5-6 небольших приемов пищи в день. 

3. Ни в коем случае не пропускайте завтрак, в идеале он должен состоять из белка и клетчатки.   

4. Ужинайте не позже, чем за 3 часа до сна. Ужин должен быть легким, например - 500-700 грамм овощей или несладких фруктов, допустимы и тушеные овощи «альденте» (не перепаренные).     

5. Откажитесь хотя бы на неделю от тяжелой пищи, в том числе мяса. Хорошо, если из рациона на время уйдут и крахмалистые крупы (рис, кукуруза, манка и другие), советует диетолог. 

6. Верните в жизнь физические нагрузки. Каток, лыжи, прогулки по лесу с собакой, катание с горок – подойдет любая физическая активность. 

7. Сон не менее 7 – 9 часов. Идеальный промежуток времени -  с 23:00-7:00. 

Как сбросить лишние килограммы 

©  pixabay.com

Переедание – своего рода новогодняя традиция, отмечает нутрициолог Яна Ерегина. Несколько советов от эксперта тем, кто налегал на майонезные салаты и предпочел диван лыжам:       

1. Начинайте каждое утро со стакана воды с лимонным соком.   

Это запустит работу пищеварительной системы и поможет очистить кишечник. Вода при этом должна быть комнатной температуры. Можно приготовить воду с вечера, чтобы она была нужной температуры. Количество лимонного сока — 1 столовая ложка на стакан воды, уточняет нутрициолог. 

2. Выпивайте после завтрака столовую ложку льняного масла.

Льняное масло помогает избавиться от запоров (по статистике, это самое распространенное последствие новогодних застолий) и снабжает тело полезными жирными кислотами омега-3. Льняное масло поможет снизить степень интоксикации, особенно, если вы налегали на алкоголь, отмечает диетолог.

3. Ешьте больше клетчатки.

Клетчатка необходима для питания полезной микрофлоры. «Доказано, что если полезных бактерий в нашем кишечнике не хватает, то нас тянет на вредную пищу, помимо этого, наш иммунитет ослабевает, и мы чувствуем усталость», - объясняет Яна Ерегина.

Кроме того, клетчатка (нерастворимые волокна) впитывает в себя все токсины, скопившиеся в кишечнике, и помогает вывести их из организма. Поэтому после праздников стоит налегать на овощи, особенно «грубые» типа моркови и капусты, орехи и цельнозерновые продукты – дикий и коричневый рис, гречку, цельнозерновой хлеб, советует нутрициолог.

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Как вернуться в рабочий ритм 

©  pixabay.com

После длинных праздников в порядок нужно приводить не только тело, но и голову. Главное в постпраздничные дни – не пытаться хвататься за выполнение всего сразу, отмечает психолог Надежда Аристархова. Дайте себе пару лишних часов, разрешите организму собраться с силами, говорит она. Настроиться на деловой ритм помогут самые простые советы: 

1. Выпейте кофе, создайте уют на рабочем месте. 

2. Приведите в порядок планы – на неделю, месяц и год. 

3. Определите, что требует первоочередного решения, какие вопросы можно отложить, о чем – пока вообще не беспокоиться. 

4. Глобальные цели – разделите их на несколько шагов и подпунктов. Задайте срок исполнения по всем позициям и назначьте себе награду за каждое достижение. 

5. Составьте mind map – возьмите лист бумаги и нарисуйте рабочую стратегию в форме диаграммы связей. «Мозгу придется потрудиться, чтобы визуализировать задуманное. Это поможет не только разложить дела по полочкам, но и быстрее запустить интеллект. А значит, проще и эффективнее включиться в работу!» - рекомендует психолог. 

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Советы фрилансерам 

©  pixabay.com

Офисным работникам войти в рабочий режим гораздо проще, чем фрилансерам. Как настроиться на продуктивную работу самозанятым, рассказал генеральный директор биржи FL.ru Евгений Барулин. 

1. Первый день после праздников – это день без стресса. «Займитесь подготовкой, работайте без перенапряжения. Старайтесь соблюдать режим дня. Можно даже начать планировать свой будущий отпуск – это поможет вам быстрее взбодриться и не киснуть», – заметил эксперт.   

2. Составьте чек-лист по принципу Getting Things Done (GTD): фиксируйте абсолютно все, расставьте приоритеты, все перепроверьте и действуйте. «Качественное планирование – залог любой успешной работы, даже после 10-дневной комы», – уверен эксперт. 

3. Рассортируйте почту, удалите ненужный хлам на компьютере, подбейте контакты, рекомендует специалист. В новый год нужно входить с чистым экраном рабочего стола. Адресная книга должна содержать только «живые» рабочие адреса, остальные можно смело удалять. 

4. Держите себя в форме. «Правильно питайтесь, вернитесь в качалку или хотя бы к утренней 10-минутной разминке после сна. Активное времяпрепровождение будет лучшим лекарством на первой постновогодней неделе», – рекомендует эксперт. 

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Дина Жильцова
ПсихологиКаникулы
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