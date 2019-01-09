Как прийти в себя после новогодних праздников

Новогодние каникулы у многих прошли в бесконечных застольях, поэтому самое главное сейчас – вернуться к привычному режиму питания и режиму дня, советует консультант по здоровому образу жизни Елизавета Мурзич. Эксперт дала 7 простых советов о том, как за неделю вернуть утраченную легкость тела и духа:

1. Пейте больше воды. Норму можно рассчитать по формуле 30 миллилитров на 1 килограмм веса, плюс еще 500 миллилитров. В воду можно добавить сок лимона, имбирь или клюкву, а вот сахара нужно избегать.

2. Оптимальный режим питания – это 5-6 небольших приемов пищи в день.

3. Ни в коем случае не пропускайте завтрак, в идеале он должен состоять из белка и клетчатки.

4. Ужинайте не позже, чем за 3 часа до сна. Ужин должен быть легким, например - 500-700 грамм овощей или несладких фруктов, допустимы и тушеные овощи «альденте» (не перепаренные).

5. Откажитесь хотя бы на неделю от тяжелой пищи, в том числе мяса. Хорошо, если из рациона на время уйдут и крахмалистые крупы (рис, кукуруза, манка и другие), советует диетолог.

6. Верните в жизнь физические нагрузки. Каток, лыжи, прогулки по лесу с собакой, катание с горок – подойдет любая физическая активность.

7. Сон не менее 7 – 9 часов. Идеальный промежуток времени - с 23:00-7:00.