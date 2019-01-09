РИАМО - 9 янв. На протяжении новогодних праздников мобильные группы инспекторов Госадмтехнадзора Московской области вели мониторинг состояния территорий региона, посредством соцсетей более 300 вопросов по зимней уборке решено за праздники, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Особое внимание уделялось вопросам нарушений проведения зимней уборки территории и своевременной уборке контейнерных площадок от мусорных навалов.

«Мобильные экипажи осуществляли мониторинг за вывозом мусора с контейнерных площадок в зонах многоэтажной застройки, а также за выполнением зимней уборки на всех территориях общественного пользования, особенно на маршрутах массового передвижения людей», – отмечается в сообщении.

На особом контроле инспекторов находились места массовых новогодних гуляний и массового пребывания людей.

«В результате мониторинга ситуации, а также посредством сигналов, поступивших от жителей региона в Госадмтехнадзор через социальные сети, инспекторами были приняты меры по организации зимней уборки и очистке контейнерных площадок от мусора по 311 адресам», – заключается в материале.