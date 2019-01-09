РИАМО – 9 янв. В квартирах жилого дома на Строительной улице в Жуковском после визита работников Госжилинспекции Подмосковья подняли температуру горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания ООО «Балекс» подняла температуру горячей воды до предусмотренных правилами предоставления коммунальных услуг показателей в доме №14 корпус 1 по Строительной улице в Жуковском. На момент проверки она была до 5 градусов ниже нормы.

«При проверке обращения председателя совета дома электронный термометр жилищных инспекторов показал +55,3 градуса Цельсия. Между тем правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что нормативным является диапазон от 60 до 75 градусов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он напомнил, что более низкая температура дает возможность развития болезнетворных микроорганизмов.

УК было выдано предписание об устранении нарушения в течение полутора месяцев.

«В установленный срок оно было исполнено - температура воды составляла 63 градуса. Однако в отношении генерального директора УК был составлен административный протокол о нарушении лицензионных требований. Он направлен на рассмотрение мирового суда», – резюмировал Соков.