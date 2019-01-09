РИАМО - 9 янв. Участниками Губернаторской рождественской елки в подмосковном Чехове станут 3 тысячи школьников, на мероприятие приглашены дети, добившиеся высоких достижений в учебе, искусстве, спорте, сироты, дети из военных семей и другие, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Одиннадцатого января в Чехове, во Дворце спорта «Олимпийский» состоится традиционная Губернаторская рождественская елка. Ее участниками станут 3 тысячи подмосковных школьников», — сказала Забралова.

Она отметила, что такое праздничное мероприятие проводится в регионе с 2001 года.

«На елку приглашены ребята, добившиеся высоких достижений в учебе, искусстве, спорте, а также дети из семей военнослужащих, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся воскресных школ. Все они увидят новогоднюю сказку, посвященную празднику Рождества, получат сладкие подарки, поучаствуют в конкурсах, викторинах, веселых забавах», – добавила Забралова.

Ожидается, что елку посетит управляющий Московской епархией Русской православной церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.