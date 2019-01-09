РИАМО - 9 янв. В 2018 году число занимающихся массовым спортом в Московской области достигло порядка 3 миллионов человек, спортивная индустрия Подмосковья сделала шаг вперед сразу по нескольким направлениям, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«По итогам прошлого года число жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом достигло отметки в 2,8 миллиона человек, а количество спортивно-массовых мероприятий в 2018 году составило 10 тысяч», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он напомнил, что в 2018 году на территории Подмосковья впервые проведены два крупных международных турнира: женское первенство мира по хоккею среди юниорок в Дмитрове и чемпионат Европы по конькобежному спорту в Коломне. В Дмитрове также впервые за 10 лет прошел финал юношеских всероссийских соревнований «Золотая Шайба».

На территории Московской области во время чемпионата мира по футболу базировалось девять сборных, в том числе победитель – сборная Франции. К турниру были реконструировано десять объектов и построен еще один, добавил министр.

Подмосковные спортсмены внесли вклад и в успехи российской команды на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, завоевав четыре медали. Всего в них участвовало 32 представителя региона. На внутренней арене впервые сборная Московской области заняла второе место по итогам летней Спартакиады молодежи.

«В 2018 году в спортивная индустрия Московской области сделала шаг вперед сразу по нескольким направлениям. С 1 апреля 2018 года в губернаторской подпрограмме «Социальная ипотека», поддерживающей профессиональные кадры в разных областях, участвует тренерский корпус. По итогам года 19 тренеров получили свидетельства на льготное приобретение квартир, что позволит сохранить лучшие кадры в нашем регионе», – отметил Терюшков.

Всего же в Подмосковье развиваются 115 видов спорта, в которых было завоевано 2043 медали на международных и всероссийских соревнованиях. В 2018 году добавились еще три федерации: дартс, перетягивание каната и тхэквондо ИТФ, получившие официальную аккредитацию.